Россия вырывается из зависимости от импорта микросхем

Максим Столяров.  
19.06.2024 20:58
  (Мск) , Москва
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Tехнологии, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация


В России создана собственная литографическая промышленность, которая пока не такая совершенная, как голландская или тайваньская, но уже закрывает некоторые нужды армии.

Об этом в эфире интернет-канала «delib» заявил военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В России создана собственная литографическая промышленность, которая пока не такая совершенная, как голландская или...

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«Радостная весть – у нас создана собственная литографическая промышленность. Да, она пока обеспечивает производство микросхем с разрешающей способностью 350 нанометров.

Самые совершенные литографические машины современные, голландские и тайваньские, они обеспечивают производство микросхем, там, 10 нанометров. У нас 350. Но это уже наша, полностью отечественная, это самое главное.

Да, она будет более громоздкая, наша микросхема. Да, наша микроэлектроника будет более крупной. Да, с быстродействием там тоже будут проблемы у нас, нам труднее будет обеспечить нужное быстродействие на одном чипе, но это можно будет делать за счет создания многопроцессорных систем», – сказал Сивков.

«Но самое главное, это наша система. Мы выходим из зависимости от поставок микроэлектроники. Вот это самое главное. Сейчас, знаете, знаю, догадываюсь, что кто-то будет смеяться там, вот 350 нанометров – да наплевать на них. Мы получаем самостоятельную, суверенную, независимую микроэлектронику. Это главное.

Дальше, опираясь на этот плацдарм, мы можем идти и на сокращение размеров микросхемы. Сейчас самолёт А-100 делается под нашу отечественную микросхему», – подытожил эксперт.

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