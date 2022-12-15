Россия вышла из Беловежских соглашений

Россия в ходе спецоперации на Украине фактически вышла из Беловежских соглашений.

б этом в эфире своего видеоблога заявил советник погибшего главы ДНР Александра Захарченко, политолог Александр Казаков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По большому счету, на территории бывшей Украины Владимир Владимирович Путин заканчивает проект «Беловежская Россия», потому что в соответствии с Беловежскими соглашениями, предательскими, граница России совпадала с административными границами РСФСР. А теперь уже нет.

Кроме того, он неоднократно говорил о том, что не только Крым при Хрущеве, но и Донбасс, и Новороссия при Ленине были переданы в состав Украины вследствие волюнтаристских решений. И сейчас, по его решению от 24-го февраля этого года, мы эти ошибки исправляем. Часть уже исправили, правда, платя за это высокую цену», – заявил Казаков.