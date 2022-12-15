Россия вышла из Беловежских соглашений

15.12.2022  15:12 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
Просмотров: 1887
 
Дзен, Россия, Спецоперация


Россия в ходе спецоперации на Украине фактически вышла из Беловежских соглашений.

б этом в эфире своего видеоблога заявил советник погибшего главы ДНР Александра Захарченко, политолог Александр Казаков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия в ходе спецоперации на Украине фактически вышла из Беловежских соглашений. б этом в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«По большому счету, на территории бывшей Украины Владимир Владимирович Путин заканчивает проект «Беловежская Россия», потому что в соответствии с Беловежскими соглашениями, предательскими, граница России совпадала с административными границами РСФСР. А теперь уже нет.

Кроме того, он неоднократно говорил о том, что не только Крым при Хрущеве, но и Донбасс, и Новороссия при Ленине были переданы в состав Украины вследствие волюнтаристских решений. И сейчас, по его решению от 24-го февраля этого года, мы эти ошибки исправляем. Часть уже исправили, правда, платя за это высокую цену», – заявил Казаков.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть