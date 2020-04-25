Россия выстоит в кризис: Помогут «кубышка» и армия

25.04.2020, Москва, Максим Карпенко

Вопреки прогнозам недоброжелателей, нынешний экономический кризис не будет иметь для России катастрофических последствий.

Такое мнение высказывает профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев, который отмечает, что коронавирус и сопутствующее ему падение цен на нефть, безусловно, сыграют негативную роль, но это не будет фатальным ударом для России.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Если убрать эмоции и считать, то все очень легко. ВВП страны делится на 12 месяцев. Следовательно, каждый отдельный месяц – это 8% ВВП. Два месяца, соответственно, 16% ВВП.

Таким образом, мы получаем потери, если бы два месяца у нас был абсолютный и полный простой всей экономики страны.

Но у нас далеко не вся экономика остановилась, а процентов 10 – малый и средний бизнес, и так далее (у нас же не остановилась металлургия, еще ряд всевозможных отраслей). Остановилась частично сфера услуг, мелкий бизнес, которого в стране 5-10%.

Грубо говоря, из этих 16% падение будет 2%. Но некоторые предприятия, которые вынужденно на эти два месяца отпали, они резко не возобновят все и, может быть, для них история закончилась. Однако таких предприятий немного, хотя они есть.

Есть те отрасли, которые будут долго восстанавливаться и не дадут тот прирост, который всегда был. Поэтому, понятно, что не два процента будет, а все 4-5% падение.

Добавлю сюда нефтяной кризис, который тоже повлияет еще на 1-2%. Поэтому, пока я прогнозирую падение ВВП по году на уровне 6-8%. Это хуже, чем в 14-15 годах, но это уровень 2008-го года примерно. То есть, какой-то гигантской катастрофы нет», – отметил Матвейчев.

С ним отчасти согласен экономист Михаил Делягин. Он подчеркнул, что у России сохранились крупные финансовые резервы. Делягин озвучил свой план действий.

«Теоретически тенденцию можно развернуть в течение двух недель… Для этого нужно отменить часть ограничений, ввести порядок регистрации безработных с выплатой на время ограничительных мер и на время трех месяцев после них пособия в размере двух прожиточных минимумов. Далее, для поддержания малому и среднему бизнесу нужно предоставлять кредиты в размере не меньше четверти прошлогоднего оборота на срок не менее, чем на год и не более чем на 3% годовых для пополнения оборотных средств. Это то, что позволит стабилизировать ситуацию.

А для того, чтобы обеспечить развитие, необходима модернизация инфраструктуры. Для этого у России есть все ресурсы… Международные резервы – 560 миллиардов долларов, это раза в два больше необходимого для обеспечения стабильности рубля на любом уровне», – заявил Делягин.

Член Совета по внешней и оборонной политике, экс-депутат Госдумы Сергей Марков подчеркнул, что в нынешней ситуации Россия имеет ряд преимуществ, среди которых историческая стойкость населения.

«Есть несколько больших плюсов у России по сравнению с другими странами. Первое и самое главное – Россия является великой страной, которая в своей истории проходила гораздо более крупные невзгоды и преодолевала их лучше, чем другие страны.

Например, большинство стран сдались Наполеону и Гитлеру, а мы победили их. Именно к этой исторической памяти народа и взывал Владимир Путин в своем недавнем обращении.

Второе – Россия обладает сильным и мощным государством, которое привыкло само решать свои проблемы, привыкло быть независимым.

Третье – у нас государство и общественные институты являются достаточно современными, мы входим в пресловутый «золотой миллиард» населения, которое лучше подготовлено к эпидемии.

Четвертое, что нас отличает в лучшую сторону – у нас осталась хорошая эпидемиологическая служба. У нас есть отдельные эпидемиологи – такая специальность и институты, чего нет в большинстве стран Европы. У нас сохранились лаборатории, санэпидемстанции, которые просто были ликвидированы в других странах…

Еще одна причина, которая нас позитивно отличает от других стран – у нас очень сильная армия и очень сильное МЧС. Характерно, что сейчас эти 16-ть госпиталей, которые разворачиваются рядом со всеми городами-миллионниками, строит именно армия, оснащает армия. Все знают, что российская армия – одна из лучших в мире», – сказал Марков.

Он похвалил своевременные меры, которые были введены в России в связи с пандемией коронавирусной инфекции в мире.

«Россия своевременно ввела ограничительные меры. У кого был более жесткий метод карантина, позволивший минимизировать ущерб от эпидемии, те имеют меньший урон в области экономики. У нас эти меры были значительно раньше приняты, с точки зрения эпидемиологического времени. Поэтому у нас удар по экономике будет меньше, соответственно, и выход из кризиса будет легче», – считает политолог.

По мнению военного эксперта, главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко, ускорить выход из кризиса в Росиии помогут вооруженные силы. Эксперт напомнил, что российские специалисты имеют богатый опыт в борьбе с вирусами, а дисциплина в армии помогла избежать вспышек эпидемии, аналогичных тем, что были, например, в армии США.

«Опыт Китая свидетельствует о том, что вооруженные силы сыграли одну из важнейших ролей в подавлении эпидемии коронавируса на территории КНР. Сегодня Министерство обороны России активно участвует в борьбе с коронавирусом – во-первых, действуют российские военные медики из состава войск радиационной химической и биологической защиты на территории Италии и Сербии, помогая этим странам в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Что касается их возможностей в России, Министерство обороны осуществляет строительство 16 многофункциональных быстровозводимых медицинских учреждений нового типа. Делается это в короткие сроки с высоким качеством и по абсолютно новейшим стандартам.

Кроме того, потенциал Министерства обороны достаточно большой для того, чтобы взаимодействовать с Минздравом, поэтому в условиях, когда требуется консолидация усилий государства в борьбе с коронавирусом, я думаю, Министерство обороны внесет свой вклад в такую работу, координируя и осуществляя свою деятельность со структурами, которые отвечают за биологическую безопасность в России», – заявил Коротченко.

С ним солидарен и Олег Матвейчев.

«Военные медики уже привлечены, военные госпитали развернуты, в этом смысле армия полностью оказывает помощь. А что касается вообще наших медиков и того, как они работают, то на сегодняшний момент они работают лучше всех в мире. При том, что Россия больше всех в мире тестирует в абсолютном количестве на душу населения, мы опережаем всех. При этом, видим, что смертность у нас тоже самая низкая в мире на число заболевших – это говорит о том, что наши медики, в том числе и военные, являются лучшими в мире», – заявил Матвейчев.