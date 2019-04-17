Россия выстояла под санкциями вопреки надеждам Украины

17.04.2019, Москва, Владимир Гладков

В России успешно развивается оборонная промышленность, строятся миллионы квадратных метров жилья, набирают обороты многие другие сферы производства. Об этом ходе ежегодного доклада правительства заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ещё одна национальная цель, которая работает на повышение качества жизни – это улучшение жилищных условий не менее 5 миллионов семей ежегодно.

Чего скрывать, это задача сопоставима с масштабным решением квартирного вопроса в 1950-1960-е годы. Тогда, конечно, задача была несколько иной и состояла в том, чтобы переселить людей из бараков в собственное жильё, небольшое по площади и, зачастую, не очень хорошо спроектированное.

Сегодня у нас новый этап – мы строим много и качественно, одновременно улучшаем и городскую среду.

Каковы итоги за год? Во-первых, было введено в эксплуатацию свыше 1 миллиона квартир – это 75,7 миллиона квадратных метров. Также нужно обращать внимание, потому что из статистики это иногда исчезает, так как мы считаем только квартирами, введено в эксплуатацию 230 тысяч индивидуальных жилых домов общей площадью 32 миллиона квадратных метров», – сказал он.

Также Дмитрий Медведев отчитался о достижениях в авто- и авиапромышленности, судостроении и сельскохозяйственном комплексе.

«Автопром. В прошлом году было произведено на 14% больше автомобилей всех категорий, чем в 2017 году, а это означает оживление рынка. Продано на 12,4% больше, что говорит о восстановлении потребительского спроса, и свидетельствует, что внутренняя ситуация оживляется. Вырос и экспорт автомобилей на 11,3% в количественном выражении.

Гражданский авиапром. Ещё совсем недавно производство в гражданском авиапроме измерялось единицами, 1-2-3 самолёта. В прошлом году наш авиапром произвёл 100 гражданских самолётов и вертолётов. Тоже не фантастическая цифра, но это уже что-то.

В прошлом году так же успешно прошла сертификация нового двигателя ПД-14, который нам нужен для нового самолёта МС-21. Пассажиропоток на воздушном транспорте вырос более, чем на 10%. Российские аэропорты в прошлом году обслужили более 200 миллионов пассажиров – это максимальное число граждан за всю историю отечественной гражданской авиации.

Судостроение. В прошлом году заказчиками было передано 105 морских гражданских судов против 83 в 2017 году. Идёт строительство новейших универсальных атомных ледоколов. В 2018 году завершена разработка технического проекта атомного ледокола «Лидер», который способен обеспечить круглогодичную навигацию по Северному морскому пути.

Отличные показатели по экспорту демонстрирует агропромышленный комплекс. За прошлый год прирост на пятую часть, то есть на 20% – до 25 миллиардов долларов. По пшенице Россия занимает первое место в мире. Но растут показатели и по объёмам поставок и других видов продукции, это касается мяса, молока и других.

Важно, что развитие сельского хозяйства даёт прирост производства в смежных секторах – производстве минеральных удобрений, сельхозмашиностроении, которое поставило абсолютный рекорд по экспорту среди других отраслей – он вырос на 40%, что означает, что мы реально производим качественную сельхозтехнику, и это результат прямой государственной поддержки», – добавил политик.

Премьер-министр подчеркнул также и важность развития оборонной промышленности.

«Несколько слов про оборонку. Это одна из тех отраслей, где внедряются самые передовые технологические решения, развивается импортозамещение. Главное для оборонно-промышленного комплекса – это поддержание обороноспособности страны на том уровне, при котором ни у кого не должно возникать даже мысли о том, чтобы вести диалог с нашей стороной при помощи силы.

Качество и надёжность нашего оружия хорошо известны в мире, именно поэтому его и пытаются подвергать различным санкциям. Несмотря на эти санкции, очевидно, что портфель зарубежных заказов на российскую военную технику продолжает оставаться весьма весомым, сейчас он оценивается приблизительно в 54,5 миллиарда долларов. Среди партнёров России 100 государств. Кроме того, в оборонке успешно решаются задача диверсификации производства, доля товаров гражданского назначения в общем объёме выпуска ОПК превысила 20%, такую задачу мы ставили», – резюмировал Медведев.