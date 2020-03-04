Россия выступила с разгромным заявлением накануне встречи Путина и Эрдогана

04.03.2020, Москва, Михаил Рябов

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков выступил с жестким заявлением в адрес Турции и Запада, которые покрывают террористические группировки в Сирии, что показали события в Идлибе.

Заявление опубликовано за сутки до намеченных в Москве переговоров Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация в Идлибской зоне деэскалации, где в результате ответных действий сирийских правительственных войск атаковавшие их террористы «Хайят Тахрир Аш-Шам» («Джабгат ан-Нусра») были оттеснены на безопасную дистанцию от Алеппо и трассы М5, стала очередным моментом истины.

Не только западные страны, но и ООН в 2018 году приветствовали подписание сочинских соглашений между Россией и Турцией о создании зоны деэскалации Идлиб.

При этом ключевой договоренностью соглашения и дополнительного меморандума были обязательства Анкары по размежеванию и вытеснению террористов от внешних границ зоны деэскалации на глубину 15-20 км и вывод туда же тяжелых артиллерийских вооружений.

Вместо этого, результатом прошедших почти 18 месяцев действия соглашения стало вытеснение официально признанными ООН террористическими группировками «Хайят Тахрир Аш-Шам», «Исламской партии Туркестана» и «Хорас ад-Дин» всех боевиков «умеренной оппозиции» на север, к турецкой границе.

Произошло сращивание укрепленных районов террористов с развернутыми по соглашению турецкими наблюдательными постами.

Атаки и массированные артиллерийские обстрелы соседних мирных населенных пунктов и российской авиабазы «Хмеймим» из спорадических стали ежедневными.

Всё это время никого в Европе и США не интересовала реальная гуманитарная ситуация внутри и вокруг Идлиба и причины демонстративного невыполнения своих обязательств турецкой стороной.

Все официальные запросы России в ООН и западные страны – кто именно завозит гуманитарную помощь через турецкую границу и почему практически вся она достается не беженцам, а террористам, остались без ответа.

Мы слышали только причитания о необходимости «во что бы то ни стало сохранить сочинские соглашения».

В начале февраля 2020 года, в ответ на очередное масштабное наступление террористов, сочинские соглашения в части создания «демилитаризованной зоны» на глубину 15-20 км были вынуждено реализованы уже сирийскими правительственными войсками.

Террористы «Хайят Тахрир Аш-Шам», «Исламской партии Туркестана» и «Хорас ад-Дин» вместе с тяжелым вооружением были отброшены вглубь зоны деэскалации Идлиб.

Это позволило обеспечить движение более 100 тысяч мирных жителей по трассе М5 между крупнейшими сирийскими городами Алеппо-Хама и обезопасить окружающие населенные пункты от артиллерийских обстрелов.

С этого момента западные столицы и представители ООН обрушились в адрес Дамаска с громкими обвинениями о якобы «военных преступлениях», «гуманитарной катастрофе» и «миллионных потоках беженцев» в Идлибе.

При этом в качестве доказательств демонстрируются фотографии из палаточного городка у турецкой границы, развернутого несколько лет назад.

Словно по щелчку пальца в западных СМИ все террористы Идлиба теперь превратились в якобы «представителей умеренной оппозиции». Правда, непонятно, каким образом среди якобы «умеренных» недавно был «точечно» обнаружен и уничтожен, по заявлению США, глава ИГИЛ аль-Багдади?

Куда на фоне этой якобы «оппозиции» делся главарь официально признанной ООН террористической – группировки «Джабгат ан-Нусра» аль-Джулани вместе со своими почти двадцати тысячами головорезов в подконтрольной Турции зоне?

И как относиться к недавним заявлениям аль-Джулани о совместной борьбе против сирийских войск?

Действия же турецкой стороны, перебросившей в нарушение международного права в сирийский Идлиб ударную группировку, численностью с механизированную дивизию, чтобы «любой ценой добиться выполнения сочинских соглашений» – никто на Западе не замечает. А публичные угрозы уничтожить все подразделения сирийских правительственных войск и вернуть автотрассу М5 под контроль террористов, в США и Европе называют якобы «законным правом Анкары на оборону»…

На фоне тотального цинизма и фальшивой озабоченности Запада о гуманитарной ситуации в зоне деэскалации Идлиб, только российский Центр примирения враждующих сторон и законное сирийское правительство ежедневно доставляют в освобождённые районы всю необходимую помощь местным жителям.

Выяснилось, что истерзанные террористами сирийцы даже не подозревали о существовании своих многочисленных псевдозащитников в Европе и США, и якобы направляемой им все последние годы обильной гуманитарной помощи», – отмечается в заявлении Минобороны.