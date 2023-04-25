Россия высылает молдавского консула

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Чрезвычайный и полномочный посол Молдовы в Лилиан Дарий был вызван сегодня в МИД РФ. Ему был заявлен решительный протест в связи с продолжающимися недружественными по отношению к России шагами официального Кишинева.

Об этом в своем тг-канале сообщает посольство РФ в Молдове, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Однако по выходу из МИДа Дарий излучал добродушие. Он заявил, что провел конструктивную беседу.

«Есть дипломатическая рутина. Иногда приходится обсуждать некоторые вопросы. Сегодня был такой день. Но все мы движемся к миру и добру», – заявил Дарий журналистам.

Пока «добро» выражается в том, что Дарию была вручена нота о том, что в качестве ответной меры на ничем не мотивированное решение молдавских властей от 19 апреля объявить персоной нон грата сотрудника посольства РФ в Молдове российская сторона объявляет персоной нон грата сотрудника молдавского посольства. По слухам, речь идет о консуле.

Кроме того, главе молдавской дипмиссии сообщено о решении закрыть въезд в Россию ряду официальных лиц Молдовы в ответ на их регулярные антироссийские заявления. По информации газеты «Коммерсант», речь идет о главе МВД Молдавии Анне Ревенко и депутатах-русофрбах парламента от правящей партии «Действие и солидарность» Оазу Нантое, Олесе Стамати и Лилиану Карпу.

Министр иностранных дел Нику Попеску прокомментировал высылку молдавского дипломата из Москвы, заявив, что Россия «продолжает враждебные меры».

Однако враждовать начал МИД Молдовы, объявил сотрудника российского посольства персоной нон грата «в связи с действиями, несовместимыми с дипломатическим статусом» во время попытки въезда страну раиса Татарстана Рустама Минниханова. Он был приглашен в Гагаузкую автономию на конгресс. Молдавская пограничная полиция не выпустила его из самолета и заставила улететь.

Ранее российского дипломата высылали из Молдовы в конце октября 2022 года — после того, как на территории страны упала ракета украинской ПВО.

На днях спикер молдавского парламента Игорь Гросу заявил в эфире «Молдова ТВ», что считает необходимым рассмотреть вопрос дальнейшего сокращения числа российских дипломатов в Молдове.