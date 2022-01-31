«Россия осознанно взвинтила ставки»: Федор Лукьянов о ситуации в Европе

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Москве пришлось переходить на гораздо более жесткую конфронтационную риторику в разговоре с Западом, который раньше просто отмахивался от позиции РФ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Коммерсанте пишет главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Россия осознанно и целенаправленно взвинтила ставки. Понятно почему — иначе просто отмахиваются. Так что мегафон в руки, сталь — в голос, а для достоверности и колонны туда-сюда. Довольно прямолинейно, но работает. Впрочем, тогда не надо удивляться, что и встречный залп соответствующий. У собеседников по ту сторону есть крупное преимущество — глобальное информационное доминирование. Так что в ответ на постановку вопроса ребром с российской стороны — нагнетание массового психоза по поводу русской агрессии», – считает Лукьянов.

По его мнению, речь идет не об Украине, а о принципах безопасности в Европе, которые перестали соответствовать соотношению сил и приоритетов.

Международник отмечает, что исторически подобные вопросы решались войнами, но сейчас вариант вооруженного конфликта крупных стран не разрешит ситуацию.

«Значит, выход — в договоренностях больших игроков. Но столь комплексных договоренностей за расслабленным чаепитием не достигают. Поэтому в ход идут все виды убеждения. И демонстрации силы. Потому что сила и готовность ее применить остаются мерилом остального. Но вот пересечение грани от демонстрации к применению — выход на качественно иной уровень рисков и последствий. К ним современные общества не готовы, и их руководители это знают», – резюмирует Лукьянов.