Россия взяла под контроль Средиземное море

08.06.2021, Москва, Максим Карпенко

Российские базы в Сирии позволяют ей контролировать Средиземное море и черноморский регион, который сегодня представляет собой серьезную точку напряженности.

Об этом в эфире интернет-канала «Рой ТВ» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Сивкова, благодаря авиабазе в Хмеймиме, российские самолеты накрывают авианесущую ударную группу вероятного противника во всем Средиземном море.

«Тартус плюс Хмеймим – это хорошая комбинация, потому что на Хмеймиме уже можем разместить эскадрилью Ту22-М3 с ракетами Х-32. Этот самолет на расстоянии в пределах Средиземного моря, это небольшой радиус для него, он практически все Средиземное море перекроет своими радиусом в варианте трех ракет. То есть подвесит три ракеты и пойдет. В этом случае даже звено таких самолетов из четырех машин с тремя ракетами – это 12-ть таких ракет, он представлять очень серьезную угрозу будет для АУГа [авианесущей ударной группировки]», – сказал эксперт.

«На первом плане сейчас черноморский бассейн и средиземноморский, связанный с ним. Там все точки напряженности – там Приднестровье, Украина, Нагорный Карабах, там Грузия с Южной Осетией и Абхазией, там это все. Это нервный узел для нас, это очень серьезная точка. Поэтому там очень важно сейчас иметь нам базу, и мы ее имеем – это очень хорошо», – заявил Сивков.