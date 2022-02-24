Россия взяла под контроль водохранилище с запасами воды для Крыма

24.02.2022  14:20 (Мск), Киев
Максим Карпенко.  
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Крым, Россия, Украина, Херсон
Новости Украины

Российские войска заняли Главное сооружение Северо-Крымского канала и Каховскую ГЭС на территории Херсонской области. Об этом сообщает мэр Таврийска Николай Ризак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Отмечается, что над сооружениями уже поднят российский флаг.

Российские войска заняли Главное сооружение Северо-Крымского канала и Каховскую ГЭС на территории Херсонской области....

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«И не только главное сооружение Северо-Крымского канала, но и триколор вывесили на Каховской ГЭС. Я сам лично это видел «Грады», танки на ГЭС. Танки и БТРы приехали, вывесили флаг», – заявил Ризак.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поручил Госкомводхозу республики начать подготовку к запуску Северо-Крымского канала.

«Геническ наш, Каховка тоже, Херсон – почти», – сообщил «ПолитНавигатору» генический общественник Геннадий Сивак.

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