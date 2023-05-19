Россия взяла в управление брошенные украинскими собственниками сельхозземли в Приазовье

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Брошенные украинскими собственниками пахотные земли Запорожской области перешли в управление госпредприятия «Государственный зерновой оператор». Фактически ГЗО взял на себя функции государственного регулирования рынка зерна, оказания технической, методической, юридической, логистической помощи аграриям Приазовья.

Об этом на пресс-конференции в Симферополе сообщил и.о. министра экономического развития Запорожской области Юрий Гуськов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Запорожская область – это, прежде всего, агропромышленный комплекс, и вся экономическая проблематика связана с землей и людьми, – отметил он. – Посевная ограничена по времени, поэтому в течение первого года основная ставка была на работу с людьми – личным примером показывали, что сейчас это самое главное, что мы должны сделать.

Не могу сказать, что все проблемы решили, но процесс сдвинулся, люди нам поверили. Россия нас поддержала по поставкам техники, по предоставлению компетенций, различных механизмов поддержки агропромышленного сектора. Задача была встроить все таким комплексом, чтобы фермер на земле понял свой интерес и получил гарантии, что урожай будет оценен по достоинству, и денег хватит на то, чтобы обновить технику, купить удобрения и выйти в следующую посевную».

Господход в этом вопросе заключался в создании Государственного зернового оператора, который осуществляет на территории весь комплекс услуг для фермеров: единое окно для налогового оформления, получения госпомощи, технического перевооружения, поиска покупателей по всему миру, организацию логистики для транспортировки как по железнодорожным путям, так и по морю.

«Основная задача стояла в том, чтобы провести инвентаризацию и выстроить логистические цепочки, интегрировать сектор в российское законодательство, – добавила вице-премьер правительства Запорожской области, министр АПК и продовольствия Светлана Шевченко.

Самое главное для нас это люди, без которых ничего сделать нельзя. Поэтому настраивали работу посевной, уборочной, переход в налоговое поле, оформление документов, получение субсидий и субвенций. Для запорожцев это было удивительно, что государство о них заботиться. Они откликнулись и пошли с благодарностью работать. Многое сделано, но предстоит больше. Проходит вторая посевная, заканчиваем сеять яровые. На брошенные поля пришлось подключаться ГУПу – и предоставлять технику, и самим включаться в посевную. Все вошло в систему где взять семена, удобрения, защиту для растений. Активно идут работы, и дальше будет задача по активному сбыту урожая».

В прошлом году в Запорожской области, перешедшей под контроль ВС РФ, собрали 2,2 миллиона тонн зерна, засеяв 960 тысяч га. Это на 1 миллион тонн меньше урожая 2021 года. Но уже в этом году власти рассчитывают увеличить обрабатываемые пахотные земли на 10%, и, соответственно, урожай.

За полгода перерегистрацию прошли 1,5 тысячи сельхозтоваропроизводителей, из них 1,3 тысячи включены в реестр Запорожской области, открыли личные кабинеты и пользуются всеми доступными видами помощи, в том числе техникой Росагролизинга.

«Мы в прошлом году получили от Минсельхоза комбайны Ростсельмаша, в дар Государственному зерновому оператору пришли тракторы. На ГЗО пошли таким путем – взяли на работу механизаторов и оказывают услуги мелким фермерам, у которых нет своей техники, и они прежде ориентировались на крупные хозяйства», – уточнила Шевченко.

Она добавила, что Запорожская область полностью обеспечена посевным материалам, селекция сильная, и деятельность регионального МинАПК направлена на возрождение селекции. По стоимости такой посевной материал гораздо дешевле импортного, что в итоге отражается на рентабельности.

За год работы Государственный зерновой оператор ввел в оборот дополнительно 50 тысяч гектаров посевных площадей. В этом году госпредприятие под посев яровых подготовило 20 тысяч гектаров яровых культур, в том числе ячмень, кукурузу, подсолнечник и горох.