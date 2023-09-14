Россия взялась решать самый болезненный вопрос своей экономики

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Сегодня России предстоит наверстать утраченыне за последние 30 лет позиции в развитии технологий.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил президент Российской академии наук Геннадий Красников, основной ученой специализацией которого была физика полупроводников и микроэлектроника.

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У него поинтересовались, чего не хватает России, чтобы стать лидером по производству чипов, и возможно ли это?

«Это один из болезненных вопросов. Нужно понимать, что микроэлектроника — целая совокупность направлений. Должны быть в первую очередь развиты особо чистые материалы, должно быть собственное электронное машиностроение, которое делает самые современные станки для производства микроэлектронных изделий. Плюс свой софт. Иначе говоря, вся база», – сказал Красников в интервью «Известиям».

Он добавил, что отсутствие любого из перечисленного элементов делает развитие микроэлектронных технологий уязвимым.

«В Советском Союзе эти направления активно развивались, мы всегда занимали второе и третье места по любому показателю — уровню технологий, объему — благодаря наличию инфраструктуры. К сожалению, за последние 30 лет мы последовательно ее потеряли. И сегодня уже несколько лет создаем всё заново, фактически выстраиваем новую кооперацию, где совместно работают академические, научно-исследовательские, отраслевые институты», – говорит ученый.

По его словам, качественные изменения ожидают через несколько лет.

«Направление непростое, потому что наполнено многими событиями. Процесс идет поэтапно: сначала будут созданы особо чистые вещества, что облегчит работу наших микроэлектронных производств, затем произведут целый спектр технологического оборудования для разных задач, потом появятся новые чистые помещения, новые технологии. В целом программа рассчитана до 2030 года», – заявил президент РАН.

Он соглашается, что в советское время космическая и атомная программы вывели страну в мировые технологические лидеры.

«Действительно, в свое время создание ядерного оружия или запуск ракет в космос вытягивали за собой многие сопутствующие направления, например, станкостроение, материаловедение и другое. Подтягивался и весь уровень развития индустрии. Сегодня таких комплексных направлений, которые поведут страну вперед, тоже много. Я уже сказал о микроэлектронных технологиях, на базе которых фактически создаются новые отрасли — это нейросети и искусственный интеллект, новые материалы, биотехнологии и прочее. Они могли бы стать драйвером развития нашей страны и потянуть за собой другие сферы», – резюмировал Красников.