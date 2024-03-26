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Граждане Украине продолжают оказывать помощь России в демилитаризации и денацификации подконтрольной киевскому режиму территории.

Так, в Полтавской области подпольщики планировали взорвать железнодорожное полотно. Соответствующую информацию распространила пресс-служба СБУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В результате спецоперации в Полтавской области «на горячем» задержаны два агента ФСБ. Злоумышленники пытались взорвать участок железнодорожной линии, соединяющий центральные и восточные регионы Украины. Для диверсии они заложили самодельное взрывное устройство вблизи пути и системы электропитания подвижного состава. В дальнейшем злоумышленники планировали привести взрывчатку в действие с помощью пульта дистанционного управления», – говорится в сообщении.

Утверждается, что привести взрывное устройство в действие они не успели.

Отмечается, что в случае совершения подрыва «надеялись нарушить логистические пути поставки оружия, боеприпасов и горючего для ВСУ».

В СБУ заявляют, что в группу входили жители Киевской и Харьковской областей.

Оба подпольщика арестованы, им грозит пожизненное лишение свободы.