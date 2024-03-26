Россия взялась за организацию диверсий на украинской железной дороге

Игорь Шкапа.  
26.03.2024 14:15
  (Мск) , Киев
Просмотров: 2094
 
Дзен, Диверсии, Россия, Транспорт, Украина


Граждане Украине продолжают оказывать помощь России в демилитаризации и денацификации подконтрольной киевскому режиму территории.

Так, в Полтавской области подпольщики планировали взорвать железнодорожное полотно. Соответствующую информацию распространила пресс-служба СБУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Граждане Украине продолжают оказывать помощь России в демилитаризации и денацификации подконтрольной киевскому режиму территории....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«В результате спецоперации в Полтавской области «на горячем» задержаны два агента ФСБ. Злоумышленники пытались взорвать участок железнодорожной линии, соединяющий центральные и восточные регионы Украины.

Для диверсии они заложили самодельное взрывное устройство вблизи пути и системы электропитания подвижного состава. В дальнейшем злоумышленники планировали привести взрывчатку в действие с помощью пульта дистанционного управления», – говорится в сообщении.

Утверждается, что привести взрывное устройство в действие они не успели.

Отмечается, что в случае совершения подрыва «надеялись нарушить логистические пути поставки оружия, боеприпасов и горючего для ВСУ».

В СБУ заявляют, что в группу входили жители Киевской и Харьковской областей.

Оба подпольщика арестованы, им грозит пожизненное лишение свободы.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть