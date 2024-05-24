Россия взялась за украинскую железную дорогу

Игорь Шкапа.  
24.05.2024 09:58
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сюжет дня, Транспорт, Украина, Харьков


Российские силы в течение последних суток нанесли серьезные удары по железнодорожным объектам в Харьковской области.

По всей видимости, таким образом ВС препятствует переброске украинских резервов на север региона, где развивается российское наступление.

Российские силы в течение последних суток нанесли серьезные удары по железнодорожным объектам в Харьковской...

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Так, еще вчера днем «Укрзализныця», сообщила, что Россия «продолжает наносить удары по гражданской железнодорожной инфраструктуре Харьковщины.

«Сейчас подтверждение попадания по нескольким нашим объектам в городе и области. Во время прилетов работники находились в укрытии. По предварительным данным, шесть железнодорожников получили ранения. Им оказана медицинская помощь. К счастью, без жертв», – рассказали в железнодорожном ведомстве Украины.

Как видим, украинская сторона пытается выдать понесенный урон за удары по гражданской инфраструктуре, умалчивая, что эта инфраструктура используется в военных целях.

Отрадно, что удары по железной дороге продолжились и ночью.

«Враг не оставляет целенаправленных попыток остановить железную дорогу в Харьковской области. Ночью он снова ударил по гражданской железнодорожной инфраструктуре. В результате обстрела повреждены колеи, здания, нерабочие грузовые вагоны и вагон электропоезда», – пожаловалась сегодня утром «Укразализныця».

На опубликованных снимках можно увидеть железнодорожную станцию и серьезные повреждения

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