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Российские силы в течение последних суток нанесли серьезные удары по железнодорожным объектам в Харьковской области.

По всей видимости, таким образом ВС препятствует переброске украинских резервов на север региона, где развивается российское наступление.

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Так, еще вчера днем «Укрзализныця», сообщила, что Россия «продолжает наносить удары по гражданской железнодорожной инфраструктуре Харьковщины.

«Сейчас подтверждение попадания по нескольким нашим объектам в городе и области. Во время прилетов работники находились в укрытии. По предварительным данным, шесть железнодорожников получили ранения. Им оказана медицинская помощь. К счастью, без жертв», – рассказали в железнодорожном ведомстве Украины.

Как видим, украинская сторона пытается выдать понесенный урон за удары по гражданской инфраструктуре, умалчивая, что эта инфраструктура используется в военных целях.

Отрадно, что удары по железной дороге продолжились и ночью.

«Враг не оставляет целенаправленных попыток остановить железную дорогу в Харьковской области. Ночью он снова ударил по гражданской железнодорожной инфраструктуре. В результате обстрела повреждены колеи, здания, нерабочие грузовые вагоны и вагон электропоезда», – пожаловалась сегодня утром «Укразализныця».

На опубликованных снимках можно увидеть железнодорожную станцию и серьезные повреждения