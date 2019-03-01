Россия за 5 лет дала крымским татарам больше, чем Украина за 20

01.03.2019, Симферополь, Максим Карпенко

За пять лет после воссоединения Крыма с Россией для благоустройства мест компактного проживания крымских татар сделано больше, чем за все годы при Украине.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил зампредседателя Государственного Совета республики Эдип Гафаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Сегодня Крым преображается, 284 массива компактного проживания тоже преобразились. Мы за это время сдали шикарную школу в массиве Фонтаны, детский садик, дороги, канализацию. В 2014-м году у нас всего было 3% канализовано этих массивов. А сегодня мы подходим к 40%, представьте себе, что это такое, 284 массива. И по всем параметрам сегодня проходит такая ситуация», – заявил Гафаров.

По его данным, для обустройства репатриантов сейчас Россия финансирует более 70-ти объектов.