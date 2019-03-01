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01.03.2019, Симферополь, Максим Карпенко
 
Крым, Россия, Русская Весна, Украина
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Россия за 5 лет дала крымским татарам больше, чем Украина за 20

За пять лет после воссоединения Крыма с Россией для благоустройства мест компактного проживания крымских татар сделано больше, чем за все годы при Украине.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил зампредседателя Государственного Совета республики Эдип Гафаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня Крым преображается, 284 массива компактного проживания тоже преобразились. Мы за это время сдали шикарную школу в массиве Фонтаны, детский садик, дороги, канализацию. В 2014-м году у нас всего было 3% канализовано этих массивов. А сегодня мы подходим к 40%, представьте себе, что это такое, 284 массива. И по всем параметрам сегодня проходит такая ситуация», – заявил Гафаров.

По его данным, для обустройства репатриантов сейчас Россия финансирует более 70-ти объектов.

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