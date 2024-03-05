Россия за 5 месяцев построила оборону, которую видно из космоса, а Украина потеряла Авдеевку – киевский эксперт

Анатолий Лапин.  
05.03.2024 18:13
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Коррупция, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Россия за пять месяцев построила оборонные линии, которые видно из космоса, а Украина за это же время умудрилась потерять город областного значения Авдеевку.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил украинский военный эксперт Дмитрий Снегирев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия за пять месяцев построила оборонные линии, которые видно из космоса, а Украина за...

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Снегирев также подчеркнул, что на местах власти завышают стоимость строительства оборонительных сооружений.

«Еще 28 ноября президент заявил о том, что «бетона и мин у нас точно хватит», и Кабмин выделил рекордную сумму на строительство инженерно-фортификационных сооружений – 13 миллиардов. Причем, пять месяцев было. Авдеевка держалась, благодаря мужеству 110-й бригады, пять месяцев.

А что такое пять месяцев? За пять месяцев была построена «линия Суровикина», которую было видно даже из космоса. А у нас за пять месяцев непонятно что, у нас за пять месяцев тендер на строительство взводных опорных пунктов – в Запорожской области 117 миллионов гривен. Мы, когда начали проверять стоимость взводных опорных пунктов в Сумской области, знаете, стоимость там какая? 45 миллионов. Объясните, а в чем разница?», – вопрошает Снегирев.

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