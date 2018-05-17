17.05.2018, Москва, Елена Острякова

1 300 просмотров

Россия за четыре года дала крымским татарам больше, чем Украина

Реабилитация депортированных народов Крыма завершилась только после воссоединения с Россией, передает корреспондент “ПолитНавигатора”,

Об этом сегодня в Госдуме заявил депутат от ЛДПР Михаил Дегтярев.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«Завтра годовщина депортации. Поэтому хочу отметить, что за 25 лет внешнего украинского управления в Крыму украинская власть не предприняла ничего для реабилитации коренных народов Крыма. Не было принято ни постановлений, ни законов, ни указов. А после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией президент РФ подписал указ о мерах по реабилитации народов и государственной поддержке их возрождения и развития», – сказал Дегтярев.

Он также подчеркнул роль ЛДПР в создании «политического каркаса страны», который обеспечил России достижения последних лет.

«Крымский мост, запущенный президентом, показывает, что в 21-м веке мы можем совершить мощный рывок вперед. Он возможен только при опоре на политический консенсус. Без 30 лет стабильности, которые обеспечила ЛДПР и другие партии, не было бы возможно ни присоединение Крыма, ни строительство мостов, космодромов, ничего», – сказал Дегтярев.