17.05.2018, Москва, Елена Острякова
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Крым, Мнение, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина

Россия за четыре года дала крымским татарам больше, чем Украина


Реабилитация депортированных народов Крыма завершилась только после воссоединения с Россией, передает корреспондент “ПолитНавигатора”,

Об этом сегодня в Госдуме заявил депутат от ЛДПР Михаил Дегтярев.

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«Завтра годовщина депортации. Поэтому хочу отметить, что за 25 лет внешнего украинского управления в Крыму украинская власть не предприняла ничего для реабилитации коренных народов Крыма. Не было принято ни постановлений, ни законов, ни указов. А после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией президент РФ подписал указ о мерах по реабилитации народов и государственной поддержке их возрождения и развития», – сказал Дегтярев.

Он также подчеркнул роль ЛДПР в создании «политического каркаса страны», который обеспечил России достижения последних лет.

«Крымский мост, запущенный президентом, показывает, что в 21-м веке мы можем совершить мощный рывок вперед. Он возможен только при опоре на политический консенсус. Без 30 лет стабильности, которые обеспечила ЛДПР и другие партии, не было бы возможно ни присоединение Крыма, ни строительство мостов, космодромов, ничего», – сказал Дегтярев.

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