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Минобороны Украины признало начало российского наступления на Харьковском направлении. В распространенном сообщении утверждается, что ВС РФ перешли границу в 5 утра, но затем, якобы, ВСУ удалось отбить все атаки, хотя и «продолжаются бои разной интенсивности».

Менее оптимистичные для украинской стороны данные публикует киевский пропагандист Юрий Бутусов, руководитель антироссийского ресурса «Цензор.нет». По его данным, ВС РФ удалось занять четыре села, сформировав плацдарм шириной до 10 км и глубиной до 5 км. Общая площадь потерянных за сегодня Украиной территорий – до 30 квадратных километров. «Почему врагу удалось так быстро силами пехоты захватить такую значительную территорию – большой вопрос», – возмущается Бутусов.

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Телеграм-канал военнослужащих 105-го стрелкового полка НМ ДНР опубликовал карту, на которой показано сразу несколько направлений утреннего наступления ВС РФ в Харьковской области.

На участке возле населенного пункта Липцы за день российским войскам удалось занять сразу несколько населенных пунктов, потерянных в ходе контрнаступления ВСУ в 2022 году.

«Достаточно хороший результат для первого дня… Стрелечье, Красное, Мароховец, Пыльное, Борисовка, Олейниково – освобождены армией России. Прямо сейчас идёт движение в направлении на Лукьянцы и Глубокое».

Работающий на Донбассе журналист Алексей Акутин прогнозирует, что продвижение на севере Харьковской области – отвлекающий маневр для облегчения действий ВС РФ под Купянском.

«Противник оценивает силы ОГ «Север» как недостаточные для того, чтобы взять или блокировать Харьков. И это верно. Скорее всего – это сковывающие действия, чтобы помочь «западным» прорвать оборону противника на границе Харьковской области и ЛНР, а затем обойти Купянский УР с юга».

Волонтер Анастасия Кашеварова призывает не надеяться на скорое падение Харькова.

«Вы представляете, что такое штурм Харькова? У нас за деревню бьются месяцами, Авдеевку годы брали, Бахмут взяли ценой, превосходящей потери в Афгане. Марьинку сколько брали? На Угледаре сколько положили?Диванные мясники. Что у вас в головах? Границу надо двигать, чтобы Белгород спасти. И авиацию с высокоточкой подключать, а не опять кидать пацанов бездумно».

Депутат Мосгордумы Андрей Медведев подтверждает, что речь о взятии Харькова в ближайшее время не идет.

«Надо понимать, что в настоящий момент речь идёт только о создании буферной зоны. Насколько она будет широкой, можно лишь предполагать. Условно, чтобы обезопасить белгородское и курское пограничье. То есть, двадцать-тридцать километров. Однако, никто не будет – судя по тому, что пишут мужики с фронта – гнаться за отчётностью. Все настроены на небыструю, планомерную боевую работу. Войска будут идти вперёд, постепенно отбирая у противника территории, где надо, будут закрепляться. Чтобы снова потом наступать. Уроки харьковского провала сентября 2022-го изучены, выучены, учтены. Поэтому, скорее всего, в ближайшее время мы не увидим каких-то прорывов, шапкозакидательских докладов. Все будет очень и очень планомерно. Как осенняя уборка урожая. Спокойно, гектар за гектаром».

Репортёр ВГТРК Андрей Руденко вообще допускает, что бои в Харьковской области растянуться надолго.

«Для тех, кто думает, что харьковская операция будет быстрой, готов вас разочаровать – нет. На этом направлении на плечи армии России ляжет очень тяжелая работа. Нашим военным придется пройти десятки населенных пунктов, затем блокировать сам город Харьков (если, конечно, стоит задача освободить Харьковскую область, а она 100% стоит). Задача не допустить даже возможности нанесения ударов по Белгороду и Курску. Об этом говорил и наш президент, в его речи звучала мысль о некой «серой зоне». Но так как американцы поставили системы, способные наносить удары на более, чем 300 км, то в соответствии с этим должна быть освобождена Харьковская область. Только так мы можем обезопасить наши города. Операция будет длиться месяцы, а может и больше, но задача будет выполнена 100%. P.S. Украинцы, поблагодарите Буданова и Зеленского за атаки на Курск и Белгород».