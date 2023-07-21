Россия за год нагнала десятикратное преимущество в дронах над Украиной – Луценко

Анатолий Лапин.  
21.07.2023 13:56
  (Мск) , Киев
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Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


За год Россия кардинально смогла переломить ситуацию в обеспечении своей армии БПЛА.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил комиссованный из украинской армии бывший генпрокурор и экс-глава МВД Украины Юрий Луценко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

За год Россия кардинально смогла переломить ситуацию в обеспечении своей армии БПЛА. Об этом...

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«Когда мы более-менее, волонтеры и небедные люди нашей страны, обеспечили фронт «Мавиками» – дневными и ночными разведчиками производства Китая, наше преимущество в небе было где-то 10 к 1. Сейчас ровно наоборот. Китай закрылся для украинских закупок и открылся для российских закупок. Соответственно, давно уже, месяца три назад начали бить в набат, что нужна альтернатива.

Альтернатива эта в собственном производстве или производстве в третьих странах, скорее всего, в азиатских странах, где есть дешевые комплектующие. Тем не менее, нет координационного центра – никто ничего не делает. Еще хуже – сейчас у противника больше дронов и он намного сильнее защищен средствами радиоэлектронной борьбы. То есть, против наших дронов, грубо говоря защитные купола», – заявил Луценко.

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