Россия за месяц похоронит Украину

12.12.2018, Москва, Максим Карпенко

Россия может ввести тотальную энергетическую блокаду Украины, то страна “закончится через месяц”.

Об этом в интервью «Свободной Прессе», передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экс-глава Совмина ДНР, руководитель «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай.

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По его словам, это сделать легко, но решение должно принимать российское «командование».

«Если мы устроим энергетическую блокаду Украины, что Россия может сделать легко, то Украина закончится через месяц. Подробностей объяснять не буду, но это очень легко. А мы можем это сделать. Это не моя компетенция – сделаем или не сделаем, это у нас командование решает. А я в этом смысле – человек, как ни странно, дисциплинированный и считаю, что командованию виднее. Делать или не делать, и когда это делать», – заявил Бородай.