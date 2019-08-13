13.08.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Политика, Россия, Украина
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Россия за минуты заблокирует выход Украины в Мировой океан

Корабли Черноморского флота могут также нанести удар по любой стране Европы, не выходя из Севастополя.

Об этом в эфире финансируемого Госдепартаментом США подразделения «Радио Свобода» «Крым Реалии» заявил заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения  Михаил Самусь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Стоя в Севастополе, эти корабли могут наносить удары по любым странам Европы. «Калибры» – это ударное оружие. Россия может за несколько минут закрыть выход Украины в Мировой океан, заблокировать Одессу. Россия может оккупировать остров Змеиный – просто высадить там спецназ, поставить пару установок ПВО, пару патрульных кораблей и фактически будут созданы такие же ворота, как в Керченском проливе», – заявил Самусь.

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