Россия заберёт себе Молдову вместе с румынскими Яссами

24.10.2022  19:22 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Молдова, Общество, Политика, Приднестровье, Россия, Спецоперация


Россия не будет соглашаться на унию Румынии и Молдовы, но вернёт Бессарабию под своё крыло вместе с Приднестровьем.

Об этом эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин заявил в интервью ютуб-каналу «Внуки.инфо», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия не будет соглашаться на унию Румынии и Молдовы, но вернёт Бессарабию под своё...

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«Молдаване наш братский православный народ. И отдавать его румынам у нас нет никакого основания. России гораздо выгодней после того, как закончится кризис на Украине, и киевский режим прикажет долго жить, поддержать в ее стремлении воссоединить молдавский народ. Все бывшее молдавское княжество должно обрести независимость и соединиться в едином молдавском государстве», – сказал Шишкин.

Он уверен, что в случае унии с Молдовой Румыния захочет забрать себе не только Приднестровье, но и Одессу. Вместо этого эксперт предлагает присоединить к Молдове румынский город Яссы.

«Яссы – это древний молдавский город. И нечего там делать румынскому сапогу», – сказал Шишкин.

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