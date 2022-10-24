Россия заберёт себе Молдову вместе с румынскими Яссами

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Россия не будет соглашаться на унию Румынии и Молдовы, но вернёт Бессарабию под своё крыло вместе с Приднестровьем.

Об этом эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин заявил в интервью ютуб-каналу «Внуки.инфо», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Молдаване наш братский православный народ. И отдавать его румынам у нас нет никакого основания. России гораздо выгодней после того, как закончится кризис на Украине, и киевский режим прикажет долго жить, поддержать в ее стремлении воссоединить молдавский народ. Все бывшее молдавское княжество должно обрести независимость и соединиться в едином молдавском государстве», – сказал Шишкин.

Он уверен, что в случае унии с Молдовой Румыния захочет забрать себе не только Приднестровье, но и Одессу. Вместо этого эксперт предлагает присоединить к Молдове румынский город Яссы.

«Яссы – это древний молдавский город. И нечего там делать румынскому сапогу», – сказал Шишкин.