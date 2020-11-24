Россия забетонировала свою геополитическую хватку на Кавказе – Лукас

24.11.2020, Киев, Ольга Козаченко

После подписанного при посредничестве Москвы соглашения по Нагорному Карабаху Кремль может праздновать заслуженную победу.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в авторской колонке, опубликованной журналом «Український тиждень», приходит известный своей антироссийской позицией британский журналист Эдвард Лукас.

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По его словам, «на Кавказе Россия забетонировала свою геополитическую хватку, добившись прекращения огня и завершения шестинедельной войны между Арменией и Азербайджаном».

«В ситуации конфликта Армении и Азербайджана Кремль может праздновать заслуженную победу. Она показала слабость Запада в регионе, где он когда-то заправлял, уничтожила доверие к реформистской армянской власти. Цена была высока», – считает автор.

Он, правда, пытается убедить читателей, что Россия якобы должна была оказать. Армении помощь в рамках ОДКБ.

«И кого это волнует? Никто не воспринимал эту организацию серьезно. В кремлевском мире правда в силе, поэтому слабая и слишком уверенная в себе Армения сама виновата в своих бедах», – сокрушается Лукас.