05.11.2020, Москва, Елена Острякова
 
Дальний Восток, Политика, Россия, Социология
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Россия забывает о бунтующем Хабаровске


Число россиян, внимательно следящих за протестами в Хабаровске, сократилось с 26% в июле до 16% в октябре.

Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-Центра», признанного иноагентом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Парадоксально увеличилось число тех, кто вообще не знает о хабаровских протестах – с 16 до 29%.

Из тех, кто слышал о протестах, 43% относится к ним положительно, 14% – отрицательно.

Напомним, люди в Хабаровске протестуют против ареста бывшего губернатора края Сергея Фургала, которого подозревают в причастности к заказному убийству. С начала июля граждане проводят несанкционированные шествия. Их численность за это время сократилась с 15 до 1000 человек. В то же время количество антипутинских и либеральных лозунгов растет. В Хабаровске активно работает штаб Алексея Навального.

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