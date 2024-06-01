Россия задействовала лишь пятую часть от группировки на Харьковщине – экс-спикер Генштаба ВСУ

Анатолий Лапин.  
01.06.2024 13:55
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина, Харьков


Украине не удалось стабилизировать ситуацию на Харьковском направлении, а лишь наметились признаки такой стабилизации благодаря переброске резервов.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил бывший спикер Генштаба ВСУ, бежавший в 2014-м из Крыма украинский полковник Владислав Селезнев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине не удалось стабилизировать ситуацию на Харьковском направлении, а лишь наметились признаки такой стабилизации...

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«Ситуация сейчас только обрела признаки стабилизации. Я подчеркиваю, что враг буквально в эти минуты продолжает накапливать ресурсы и в ближайшее время он их может использовать для того, чтобы снова атаковать те же самые рубежи в районе Волчанска, возможно, западнее него, в направлении на Липцы. Мы должны помнить о том, что в начале полномасштабного вторжения на территорию Харьковской области враг задействовал буквально пятую часть от той 40-тысячной группировки вражеских сил.

Сейчас он имеет возможность задействовать дополнительные ресурсы из числа тех, что ныне дислоцируются на юге Белгородской области и дополнительные резервы, которые он сейчас перебрасывает с территории Курской области. Значит, я бы не был таким уверенным в том, что ситуация полностью стабилизирована и никаких масштабных сдвигов в плане эскалации ситуации в ближайшее время не произойдет», – заявил Селезнев.

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