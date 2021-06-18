Россия задействует правовые методы против западных фальсификаторов истории

18.06.2021, Москва, Владимир Гладков

Запад хочет повесить ответственность за Вторую мировую войну на Москву, чтобы исключить роль России как одной из ведущих стран современного мира.

Об этом на брифинге в Москве заявил сенатор Совета Федерации РФ Алексей Пушков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что в Конституции в 67-й статье определенно как защита исторической правды, очень актуальное направление. Наш президент Владимир Путин выступил с большой статьей на эту тему в своё время.

Поскольку сфера интерпретации толкования и подачи истории, в том числе и в образовательном процессе, превратилась в очень серьёзное поле противоборства между нами и, прежде всего, западными державами, которые начинают создавать свою историю. Параллельную историю, которая должна заменить подлинную историю и превратиться в некую идеологическую основу для идеи глобального либерального порядка, которую отстаивают штаты и их союзники», – рассказал Пушков. «Основной смысл, чтобы доказать, что Россия несёт такую же, как минимум, а то и большую ответственность за Вторую мировую войну, чем фашистская Германия, и на её основе подставить под сомнение роль нашего государства как одной из ведущих стран современного мира», – объяснял сенатор.

Он считает, что российскому обществу надо защищать правду о своём историческом наследии даже с помощью правовых норм.

«Я как председатель комиссии выступил вместе с Еленой Ямпольской – главой комитета ГД по культуре и коллегами депутатами, соавтором закона, запрещающего публичное приравнивание целей, намерений и действий СССР и гитлеровской Германии во Второй мировой войне… Общество имеет право защитить наши градообразующие ценности, а наша победа во Второй мировой войне, наш статус победительницы во Второй мировой войне – я считаю, что это одна из градообразующих ценностей. Это одна из основ, на которых зиждется современное российское государство», – подчеркнул Алексей Пушков.