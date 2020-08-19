19.08.2020, Москва, Максим Карпенко
 
Белоруссия, Вооруженные силы, Политика, Польша, Россия, Сюжет дня
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Россия задействует все силы при агрессии против Белоруссии


Возможности белорусской армии значительно уступают даже соседней Польше. В случае полномасштабного военного конфликта республика может мобилизовать в разы меньшее количество солдат, но все это компенсируется фактором России, которая стоит за спиной Белоруссии.

Об этом в эфире интернет-канала «Соловьев Live» заявил военный эксперт Алексей Леонков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, в случае военной агрессии против Белоруссии будет задействован российская военная помощь, включая «ядерный зонтик».

«Они применяют сейчас весь арсенал, который у них есть, против Белоруссии, весь. Выстоять при этом, я думаю, только удается потому, что в глубине та сцепка, которую не удалось разрушить. Это сцепка между белорусским и русским народом, которые прошли вместе многовековую историю.

Армия сильная, но нужно понимать, что она сильная, пока рядом с ней есть сильная Россия. Там 45 тысяч военнослужащих, а если мы сравним с армией Польши, там 118 тысяч. Но если мы начинаем дальше по видам вооружений, в чем-то Белоруссия превосходит, но в остальных средствах в два-три раза превосходство. И самое главное превосходство – людской ресурс. В Белоруссии девять миллионов, там – 38, под ружье могут выставить Польша 18 миллионов, а белорусы – четыре. Это если все пойдут, мужское население воевать.


Плюс финансовое, все это складывать. Конечно же, если вдруг что-то начнется, например, положим, что в безвоздушном пространстве, пойдут в леса воевать, опять партизанские отряды возникнут, то все понимают, что с современными видами вооружений это несерьезно. Поэтому Россия обеспечивала надежную защиту Белоруссии, обеспечила по всем линиям: по линиям военно-технического сотрудничества, по линии обороны. У нас единый регион противовоздушной обороны. То есть любой акт агрессии против Белоруссии – это все наши системы будут задействованы. Плюс ядерный зонтик», – заявил Леонков.

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