Россия задвинет Украину за новые «Голанские высоты» – Калашников

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СВО РФ проходит по изначально задуманному варианту, и после освобождения ДНР и ЛНР будет создаваться линия безопасности по морю – Николаев, Одесса

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил председатель комитета Государственной думы РФ по делам СНГ, Евразийской интеграции и соотечественников за рубежом Леонид Калашников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда Россия в лице своего Верховного главнокомандующего Путина говорила – мы не хотим территорий, никто не верил, что Киев не хочет захватить Россия. Конечно, эта операция, с одной стороны, я её считаю отвлекающей, а кто-то её считает неудачной, выдвижение туда под Киев, отвлекающее, в том числе войска, а потом отвод этих войск. Он вызвал в обществе треволнения, в обществе не только нашем, но и западном. Запад сначала говорил, что эта операция провалилась, захлебнулась. Сейчас так уже не говорят. Я считаю, что она проходит изначально по задуманному варианту, выровнялась линия. Скорее всего, через неделю-две закончится всё в ДНР, ЛНР. Она не ограничится только этим, скорее всего, будет создаваться линия безопасности по морю – Одесса, Николаев. И эта линия безопасности тоже оправдана. Многие забывают об Израиле, о Голанских высотах. А что такого они провели тогда? Они провели тогда именно линию безопасности для того, чтобы не бомбили, не стреляли из дальней артиллерии по Тель-Авиву, Иерусалиму. И с этим мировая общественность смирилась», – напомнил Калашников.

«Мне кажется по ДНР, ЛНР события будут развиваться именно так. ДНР, ЛНР под контроль, а дальше линия береговая черноморская будет тоже контролироваться Россией именно с точки зрения зоны безопасности. Многие сейчас фантазируют о референдумах, о создании разного рода территорий. Но в любом случае Россия оттуда уже не уйдёт, и не должна уходить никогда», – подчеркнул депутат.