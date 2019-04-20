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20.04.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Выборы, Политика, Россия, Украина, Экономика, Энергетика
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Россия загоняет Зеленского в «вилку»: Переговоры или мощный удар

Объявленные Россией новые ограничения на поставки целого ряда товаров Украине – принуждение Киева к переговорам. Новый президент Владимир Зеленский будет вынужден с первых дней задуматься о начале диалога с Москвой, в противном случае украинская экономика получит мощный экономический удар.

Об этом в эфире телеканала «112» заявил украинский политолог Пётр Олещук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это соответствующий экономический удар. Очевидно, что, какой бы ни была конфигурация новой украинской власти завтра, она ставится перед непростым выбором – это такая себе спецоперация по принуждению к переговорам и к экономическим переговорам в частности.

По сути, новое украинское руководство загоняется в такую «вилку» – или достаточно серьёзный экономический удар, или давайте с нами говорить и обговаривать вопросы в том контексте, который нам выгоден», – ответил политолог.

«Цена этих переговоров может выходить за рамки экономических и переходить в политические, например, что касается урегулирования ситуации на Донбассе?» – уточнила журналистка.

«Думаю, да. Эти все вопросы будут обговариваться в комплексе, потому что, в принципе, в России, а по большому счёту и на Украине не бывает чистой экономики, это всегда связано с политикой», – подчеркнул Олещук.

«Как показали соцопросы, вопрос тарифов является наиболее волнующим граждан Украины на данный момент. Все остальные, даже сверхважные вопросы, они на втором плане», – напомнил эксперт.

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