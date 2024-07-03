Россия заготавливает ракеты для удара по Лондону и Вашингтону – Джонсон

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Россия осознала, что находится в состоянии войны с Западом, и приступила к заготовке ракет, подходящих для ударов по столицам стран НАТО. Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил недавно посещавший Россию бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«У русских есть «Кинжалы» и «Искандеры», у них множество гиперзвуковых ракет, которые они могли бы в мгновение ока использовать. Чего у них нет, так это гиперзвуковых ракет, которыми они могли бы поразить Лондон и Париж. Вот, что они собираются начать производить.

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Они осознали, что находятся в состоянии войны с Западом. Больше никакого притворства. Они больше не притворяются что находятся в каком-то мирном сосуществовании с НАТО», – сказал Джонсон.

«Они признают, что НАТО объявил войну России, предпринимает провокационные шаги как для вооружения Украины, так и для размещения систем вооружения в странах, прилегающих к границам к России», – добавил аналитик.