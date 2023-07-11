Россия заинтересована в развале Турции, – эксперт

Анатолий Лапин.  
11.07.2023 16:45
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Россия, Турция


Россия заинтересована в том, чтобы «разобрать Турцию на части». При этом, прилагать к этому активные усилия прямо сейчас и вступать в военную конфронтацию не стоит.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог-международник Андрей Школьников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия заинтересована в том, чтобы «разобрать Турцию на части». При этом, прилагать к этому...

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«Нужно не забывать, что у нас очень серьезная зависимость от черноморских проливов, через них идет много экспортно-импортных операций. Плюс, Турция является членом НАТО.

Да, хочется помахать шашкой и разрубить «гордиев узел», но нужно смотреть последствия. Если это можно сделать, не увеличивая масштаб происходящего, не доводя это до военных действий, и это будет быстрый блицкриг, в котором мы уверены, тогда можно.

Но давайте понимать, что Турция – не мальчики для битья. Если сейчас что-то начать делать резко – это дикий подарок Турции. У Эрдогана громаднейшие проблемы, он выиграл выборы, но экономический кризис, который все ближе к катастрофе, у него никуда не исчез. Добавляем землетрясение, где сейчас необходимо что-то минимальное разобрать, а это десятки миллиардов долларов…

Экономическая ситуация ухудшается, ухудшается и ухудшается. Ему действительно нужен повод сказать: «Это не я, меня подставили».

Если мы сейчас пойдем на поводу, мы это и дадим ему.

То, что Турцию нужно будет разбирать на части, то, что в среднесрочной перспективе мы заинтересованы в ее распаде – это да.

Заинтересованы ли мы в этом здесь и сейчас – очень сомнительно», – заявил Школьников.

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