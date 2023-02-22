Россия заходит с «Сармата»
Эпоха стратегического разоружения зашла в стратегический тупик. В мире начинается новая гонка вооружений.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный аналитик генерал-лейтенант в отставке Юрий Неткачев.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.
«Заявление Москвы о том, что РФ в одностороннем порядке приостанавливает участие в контроле за выполнением СНВ-3, адресованное не только США, но и другим ядерным странам, в известном смысле говорит о том, что исполнение такого договора в нынешних условиях реализовать практически невозможно. А это значит, что в мировой практике стратегического разоружения, по всей видимости, наступает тупик.
И гонка вооружений уже началась. Россия, имея богатый опыт разработок ядерного оружия во времена СССР, сейчас тратит на свои СНВ относительно немного. А вот США в свои военные разработки вкладываются по полной. Об этом свидетельствует военный бюджет Пентагона, который на порядок выше российского. Но это не значит, что Россию они смогут победить», – сказал генерал «Независимой газете».
По его словам, информация российского лидера о постановке новых стратегических комплексов наземного базирования на боевое дежурство свидетельствует о том, что скорее всего введены в боевую работу самые мощные в мире межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат».
«Напрямую о «Сарматах» Путин не сказал. Но, как сообщалось ранее, именно разработкам этого оружия было посвящены усилия нашей оборонки. «Сарматы» являются самым эффективным средством сдерживания для недругов: эти МБР способны за один пуск гарантированно 20 раз уничтожить США или любого другого противника», – резюмировал Неткачев.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.