Россия заходит с «Сармата»

Эпоха стратегического разоружения зашла в стратегический тупик. В мире начинается новая гонка вооружений.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный аналитик генерал-лейтенант в отставке Юрий Неткачев.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Заявление Москвы о том, что РФ в одностороннем порядке приостанавливает участие в контроле за выполнением СНВ-3, адресованное не только США, но и другим ядерным странам, в известном смысле говорит о том, что исполнение такого договора в нынешних условиях реализовать практически невозможно. А это значит, что в мировой практике стратегического разоружения, по всей видимости, наступает тупик.

И гонка вооружений уже началась. Россия, имея богатый опыт разработок ядерного оружия во времена СССР, сейчас тратит на свои СНВ относительно немного. А вот США в свои военные разработки вкладываются по полной. Об этом свидетельствует военный бюджет Пентагона, который на порядок выше российского. Но это не значит, что Россию они смогут победить», – сказал генерал «Независимой газете».