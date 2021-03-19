Россия захватит Киев и обменяет на воду для Крыма – Арестович

19.03.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Россия может захватить Киев, чтобы потом выменять его на подачу воды в Крым.

Об этом в интервью белорусскому youtube-каналу Mart заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как бы я добивался воды для Крыма и принуждал бы нас к миру. Я бы не атаковал из Крыма. Там причерноморские степи. Городов нет. Нам стесняться нечего, мы их расстреляем полностью своей артиллерией. Я бы создал угрозу Киеву, например, или Ровно. Тут белорусская тема становится в полный рост. Создал плацдарм. А потом бы сказал: мы выведем войска, ЕС ли вы подадите воду в Крым. Без создания харьковской народной республики и так далее. Можно пойти на размен», – считает советник Банковой.

Он считает, что Россия попробует рассеять силы украинской армии, и поэтому будет атаковать и со стороны Белоруссии.

«Беларусь и ее территория точно в планах. Вопрос в том, пойдет ли на это белорусская армия. Но россияне в состоянии не спросить об этом белорусских силовиков в момент, когда им понадобится угрожать нам на северной границе. Мы знаем, что российские военные уже присутствуют на украинско-белорусской границе. И что белорусские военные базы готовы к приему российской авиации.

Даже если не будет ни одного выстрела с белорусской территории, то электронная надстройка и разведывательные возможности точно будут работать в интересах армии Союзного государства. Для нас это серьезная проблема. И наша система реагирования предусматривает реагирование и на угрозы с белорусской стороны. Атаковать Белоруссию в любом случае мы не будем», – сказал Арестович.