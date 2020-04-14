Россия заключила плохую сделку, чтобы не стало еще хуже

14.04.2020, Москва, Олег Кравцов

После сделки в рамках ОПЕК+ автоматического отката к прежним ценам на нефть не будет.

К такому выводу приходят эксперты, опрошенные «Московским комсомольцем», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно, никакого автоматического отката к прежним ценникам не будет. Благодаря сделке мы, в общем-то, избежали самого страшного — ценовой перспективы ниже $20 за баррель. Теперь рынок должен закрепиться хотя бы на уровне $30+. Если условия соглашения не сработают, возможно, придется еще больше сокращать добычу», – говорит директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин..

По его словам, у сделки нет альтернативы, и она, как любая антикризисная мера, имеет свои негативные последствия для участников.

«Для России выбор стоял между плохим вариантом и худшим. Сокращение добычи на 2,5 млн б/c означает, что придется вовсе отказаться от неэффективных месторождений, а какие-то нужно будет законсервировать. Причем речь идет о большом количестве скважин и текущих затратах на процедуру со стороны самих нефтедобывающих компаний. А если когда-нибудь производители захотят расконсервировать месторождения, то и это потребует немалых денег», – отмечается в публикации.

В свою очередь старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов полагает, что сделка не позволяет полностью убрать избыток предложения на рынке, но подчеркивает, что с ее помощью удастся стабилизировать цены в районе 25 – 30 долларов за баррель, которые в противном случае опустились бы в район 10 – 15, а в возможно и ниже, учитывая беспрецедентное падение спроса из-за пандемии.

Напомним, что в рамках сделки России придется сократить нефтедобычу на 18 процентов, что является историческим рекордом.