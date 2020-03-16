Россия закрывается от украинских заробитчан

16.03.2020, Москва, Елена Острякова

Из эпидемии коронавируса Российская Федерация закрывает границу со своим союзником Белоруссией.

Об этом сегодня на совещании заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.

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Накануне он дважды созванивался со своим белорусским коллегой Сергеем Румасом.

Как пояснил в эфире российский телеведущий Дмитрий Киселев решение связано с передвижением украинских заробитчан.

«Сейчас принято решение прекратить железнодорожное сообщение с Латвией, а также с Украиной и Молдовой. Ближайшую неделю по соображениям карантина закроется даже граница с Беларусью. Все это важно, поскольку украинские заробитчане возвращаются на Пасху домой как из Европы, так и из России. Когда они дома перемешаются и подхватят коронавирус, пускать их в Россию будет рискованно», – сказал Киселев.

Сообщение окарантине с огромным энтузиазмом воспринял бежавший из Белоруссии на Украину политолог Игорь Тышкевич.

«Можно сказать Спасибо, Кремль. Суть в том, что в “интеграционной сказке” Беларусь не могла первой сказать “нет”. Но, если случится, что “поребрик” сам отвалит, в Минске могут “порвать два баяна” – формально обидеться, мол, мы со всей душой, а вы… А дальше всё просто – нет ничего более постоянного, чем временное. То есть Путин “обнулит” срок, почему бы в Беларуси не “обнулить” интеграцию – вернуться к состоянию 1995 года», – написал Тышкевич в своем телеграм-канале.

Возможность разрушения Союза допустил и пролукашенковский белоруссий политолог Алексей Дзермант.

«Судя по развивающейся ситуации с коронавирусом и закрытием границ, мы вернулись к правилу “каждый за себя”. Впрочем, все связи и союзы, конечно, не разрушаться, но многие из них будут поставлены под сомнение», – написал Дзермант.

На текущий момент все страны, граничащие с Белоруссией, закрыли границу с ней. Президент Лукашенко делать это отказался.