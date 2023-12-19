Россия заложила смертельное для Украины условие на случай официальных «переговоров о мире»

Условия переговорного процесса между Россией и Украиной в сравнении с мартом 2022 года изменились на одну строчку в Конституции РФ – Запорожская и Херсонская области теперь российские субъекты. Игнорировать это в условиях соглашения нельзя, но пойти на признание российского статуса этих двух регионов Украина не сможет – тогда ее окончательно разорвёт.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал блогер, инженер-ракетчик, автор телеграм-канала «Русский инженер» Алексей Васильев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С нами достаточно тонко играют. И когда они заявляют о том, что Россия готова к переговорам, то отталкиваются от официальных заявлений наших лидеров о том, что мы никогда не отказывались от переговоров. Тут важный момент – от переговоров отказывалась Украина. Причём запретили переговоры даже законодательно. Соответственно, тем самым они сделали себе выстрел в ногу. И сейчас, когда на них давят, чтобы заставить Украину отойти от постулатов, что переговоры вести нельзя, что Украина тоже готова к переговорам, и тогда следующий ход за Россией. Ведь она говорила, и ВВП лично выступал и другие дипломаты, представители о том, что мы не отказываемся от переговоров. Исходя из этой логики, если Россия в этот момент откажется от переговоров, тогда это она виновата, и в информационном пространстве перенести акцент виновника происходящего на Россию», – указал он.

Сейчас для незадействованных напрямую в боевых действиях стран Россия и Путин согласны идти на переговоры, но вопрос в оппонентах. И даже если Киев пойдет на этот шаг, для него есть невыполнимое условие.

«Но тут надо учитывать несколько нюансов. Допустим, если прогнут или заменят Зеленского, они уберут у себя эту строку на счёт запрета на переговоры, официальный Киев заявляет, что да, мы готовы на переговоры, выбирается площадка с нашей стороны, мы спокойно заезжаем туда на переговоры и сообщаем, что господа, наши условия как в Стамбуле и еще фактор Конституции Российской Федерации, в которую в полном объёме включены Херсонская и Запорожская области. То есть, если мы хотим о чём-то переговариваться, будьте добры, Херсон и Запорожье освободите, пожалуйста. Это важный момент. То есть у них есть понимание, что, во-первых, если мы это потребуем, то для всего мира это будет казаться вполне логичными требованиями. Это же законодательно прописано, и чего Украине артачиться, отдайте эти два региона. Но для Украины отдать Запорожье и Херсон – это, по сути, крах. Потому что это однозначный подрыв внутренней стабильности, патриоты любой власти этого не простят, и так называемая «зрада» там пойдёт просто неимоверная», – подчеркнул Васильев.

Кроме того, вся фортификационная линия окажется на российской территории.

«С точки зрения военно-стратегической, все укрепления, которые были ещё с 2014 года возведены и которые вновь сформированы по нынешней линии боевого соприкосновения остаются внутри регионов. То есть если международное сообщество продавит, допустим, Киев, чтобы мы могли дойти до административных границ Запорожской и Херсонской областей, тогда получается – они просто теряют полностью все укрепления.

Соответственно, теряют все пристрелянные позиции, тот же самый Славянск, Краматорск, плюс, опять же, это сразу автоматический переход на правый берег Днепра. А от границ Херсонской области до Николаева, Одессы, Приднестровья, учитывая, что там сейчас нет никаких укреплений, остается чуть больше 100 км всего лишь. То есть, грубо говоря, это базовые условия», – пояснил Васильев и добавил, что для Украины это означает смерть, потому что ее разорвёт изнутри.