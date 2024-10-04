Россия заманила нас в ловушки и уничтожила самых мотивированных – беглый советник Зе-офиса

Российская армия с осени 2022-го года, когда ей пришлось отступить с ряда позиций, провела системную работу над ошибками и построила новую армию.

Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Российское руководство, полностью осознавая, что происходит, начинает программу мобилизации. Часть мобилизованных кидается на фронт сразу закрыть дырки, а другие начнут проходить систематическую программу подготовки. Причем, эта программа подготовки была по критериям, которые я, будучи внуком военного, сыном военного, правнуком военного, и сам военным, ни разу в жизни не видел и не слышал. Когда батальон, который не сдает батальонную итоговую проверку (трехдневные учения), его не посылают на фронт по принципу «там доучитесь», а просто полный цикл подготовки запускают заново. Они осознали раньше нас и всех остальных в мире, что эта война подтвердила все те принципы, которые существуют пять тысяч лет военной истории человечества, и опровергла то, что сочинялось с 91-го года, когда спецназы, высокоточное оружие и прочее-прочее, что основой ведения боевых действий является пехота».

«И они начали готовить пехоту, массово, десятками и сотнями тысяч. Пока они ее готовили, причем на всех уровнях, как пехоту, так и штабы и так далее, они нашли технологию, над которой мы очень сильно смеялись, а потом начали копировать. Они кинули заключенных, отребье, в массе своей социальное, и второе – они кинули люмпенов, которым предложили очень высокие денежные награды. Они получили сотни тысяч кандидатов и довели численность вооруженных сил, которая превышает нашу на поле боя. Потому что начинали они войну меньшей численностью на большую. За это время они устроили нам несколько ловушек по типу Бахмута, и товарищи, которые советуют президенту и насоветовали ему «фортецю Бахмут» и так далее, убили последних мотивированных солдат в мясорубках», – заявил Арестович.