Россия заманивает ВСУ на Курщину – украинский эксперт

Анатолий Лапин.  
15.08.2024 14:18
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Российское командование якобы раскрыло на начальном этапе тактику и стратегию ВСУ, вторгшихся в Курскую область и специально заманило их как можно глубже.

Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил покинувший Украину политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российское командование якобы раскрыло на начальном этапе тактику и стратегию ВСУ, вторгшихся в Курскую...

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«Когда началось то, что мы сейчас наблюдаем в Курской области, Путин встречался с генералитетом, проводил заседание Совета безопасности и, очевидно, там принимались решения относительно того, как действовать в той или иной ситуации.

Вполне возможно, что определенная тактика или комбинация тактик была предложена. В том числе та, которая касается заманивания. Тогда решили просто посмотреть на характер действий ВСУ в Курской области, как действуют ВСУ в Курской области и тогда, отталкиваясь от понимания стратегии, решили предложить свою контртактику и контрстратегию», – заявил Бондаренко.

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