Россия заманивает ВСУ на Курщину – украинский эксперт

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Российское командование якобы раскрыло на начальном этапе тактику и стратегию ВСУ, вторгшихся в Курскую область и специально заманило их как можно глубже.

Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил покинувший Украину политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда началось то, что мы сейчас наблюдаем в Курской области, Путин встречался с генералитетом, проводил заседание Совета безопасности и, очевидно, там принимались решения относительно того, как действовать в той или иной ситуации. Вполне возможно, что определенная тактика или комбинация тактик была предложена. В том числе та, которая касается заманивания. Тогда решили просто посмотреть на характер действий ВСУ в Курской области, как действуют ВСУ в Курской области и тогда, отталкиваясь от понимания стратегии, решили предложить свою контртактику и контрстратегию», – заявил Бондаренко.