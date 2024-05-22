Россия занимает американские базы в Африке, построенные на деньги налогоплательщиков

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США теряют позиции в Африке, а Россия тем временем занимает военные базы, которые были построены на деньги американских налогоплательщиков.

Об этом на слушаниях в комитете по иностранным делам Конгресса США заявил сенатор–республиканец от штата Вайоминг Джон Баррассо, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Администрация объявила о выводе войск из Афганистана, оставив после себя оружие, боеприпасы и оборудование, которое в конечном итоге вооружило талибов. Теперь мы объявили о выводе войск из Нигера. Усилия Государственного департамента по восстановлению отношений и ведению там дипломатии потерпели неудачу. Тамошнее правительство требует, чтобы мы ушли, наша нация выводит войска с двух авиабаз, где мы десятилетиями проводили важные контртеррористические миссии. В сообщениях СМИ указывается, что российские войска уже размещены на этих авиабазах, где находятся американские солдаты», – сказал политик.

«Знаете ли вы, сколько денег американских налогоплательщиков Соединенные Штаты потратили на строительство этих баз и подготовку военных там?… Разве вы не видите риск того, что американские базы, финансируемые налогоплательщиками, в конечном итоге окажутся в руках русских? И теперь мы видим, как группа наемников «Вагнер» предоставляет военную поддержку и подготовку в Буркина-Фасо, Мали», – заявил Барассо.