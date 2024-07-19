Россия занимает плацдармы на днепровских островах – секретарь комитета Рады по обороне

Анатолий Лапин.  
19.07.2024 17:26
  (Мск) , Киев
Просмотров: 750
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Херсон


Российская армия выдавливает ВСУ и занимает острова на Днепре в Херсонской области. Это опасно тем, что ВС РФ получают плацдармы для возможного дальнейшего наступления.

Об этом в эфире видеоблога экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил секретарь комитета нацбезопасности, обороны и разведки, депутат Верховной рады Роман Костенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия выдавливает ВСУ и занимает острова на Днепре в Херсонской области. Это опасно...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Враг проводит операцию по захвату островов, и это также важная информация. Скажем так, опасно то, что он делает. Он пытается захватить все острова. Кто знает – у нас между левым и правым берегом Днепра, между Херсоном и другими населенными пунктами – те же Крынки, много островов. Это плацдармы, они тяжелые…

Херсонское направление тяжелое в том, что противник выдавливает с островов. Да, конечно, есть угроза каких-то плацдармов на будущее, но на данный момент там не видно тех направлений, где бы враг мог свой успех развивать», – пытался успокоить в заключение Костенко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть