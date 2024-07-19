Россия занимает плацдармы на днепровских островах – секретарь комитета Рады по обороне

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Российская армия выдавливает ВСУ и занимает острова на Днепре в Херсонской области. Это опасно тем, что ВС РФ получают плацдармы для возможного дальнейшего наступления.

Об этом в эфире видеоблога экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил секретарь комитета нацбезопасности, обороны и разведки, депутат Верховной рады Роман Костенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Враг проводит операцию по захвату островов, и это также важная информация. Скажем так, опасно то, что он делает. Он пытается захватить все острова. Кто знает – у нас между левым и правым берегом Днепра, между Херсоном и другими населенными пунктами – те же Крынки, много островов. Это плацдармы, они тяжелые… Херсонское направление тяжелое в том, что противник выдавливает с островов. Да, конечно, есть угроза каких-то плацдармов на будущее, но на данный момент там не видно тех направлений, где бы враг мог свой успех развивать», – пытался успокоить в заключение Костенко.