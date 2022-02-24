Россия заняла остров Змеиный возле Одессы

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Новости Украины

Киев потерял связь с украинскими пограничниками и военными, находившимися на острове Змеиный в Черном море недалеко от Одессы.

Это произошло в результате «обстрела из корабельных вооружений и боевой авиации», сообщила Погранслужба Украины.

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В сообщении напоминается, что перед этим украинским пограничникам было предложено сложить оружие и сохранить жизни.

«По имеющейся информации, остров Змеиный захвачен», – отмечает Погранслужба.

Ранее офицер ВМФ РФ сообщил «ПолитНавигатору», что на острове находилась шпионская аппаратура НАТО для слежения за этой частью акватории Черного моря.