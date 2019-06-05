Россия запоздала с введением нефтяного эмбарго против Украины

05.06.2019, Киев, Игорь Петров

Вне зависимости от того, какой эффект будут иметь ограничения поставок российского топлива на украинский рынок, расплачиваться за все придется конечному потребителю.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил политолог Александр Семченко.

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По его мнению, Россия сделала логичный шаг, удивляет только одно – почему она не ограничила поставки еще в 2014 году.

«В первую очередь эти ограничения повлияют на экономику Беларуси. Беларусь выигрывает от санкций такого рода по ряду статей экспорта, в первую очередь, по дизельному топливу. С точки зрения России такой шаг вполне обоснован – у нас же типа война и довольно странно выглядит, когда одна воюющая сторона поставляет дизельное топливо другой стороне, которая против нее воюет.

В любом случае Белоруссия и посредники возьмут свою «дельту», и это могут быть довольно большие суммы. А платить будут граждане Украины, причем независимо от того, кто будет покупателем. Даже если это будут закупки для армии, ведь для армии у нас все закупается за бюджетные деньги.

Что касается слухов о том, что от ограничений выиграют определенные политики, то тут речь идет не об отношениях с лояльными или нелояльными политиками, а с лояльным или нелояльным государством.

Если государственные деятели Украины выходят на трибуну и заявляют, что нужно сделать России плохо, давайте вводить новые санкции против России, то вполне логично, что Россия реагирует таким образом.

Логично было бы, если бы такие меры были предприняты еще в 2014 году, после первых недружественных шагов со стороны Украины.

Не понимаю, чего ждало российское руководство – что кто-то здесь образумится, у кого-то проснется мозг или совесть? Ничего такого они не дождались», – резюмировал Семченко.

Ранее украинский экономист Александр Охрименко заявил, что российские санкции уже начали влиять на экономическое положение Украины.