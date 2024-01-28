Россия запоздало добивает крупнейший НПЗ на Украине

Минувшей ночью Россия нанесла новый удар по Кременчугскому НПЗ, пожар был потушен лишь к полудню воскресенья. Некоторые наблюдатели трактуют это как возмездие за атаки Украины на российскую портовую инфраструктуру.

«Теперь с ГСМ на Украине будет сложнее. После первых сообщений ещё в 2022 году о его уничтожении, продолжал работать и считался объектом из «списка неприкасаемых объектов» (Возможно, из-за того, что уже много лет Татнефть судилась за свою долю акций этого предприятия, – ред.). Видимо, вышел из списка после ряда ударов по российским объектам нефтепереработки. И все же, хочется отметить, что для победы нам надо переходить от стратегии ответов, на стратегию создания неожиданных и нестандартных для противника решений», – замечает помогающий бойцам СВО волонтер Роман Алехин.

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Экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев напоминает, что ранее по предприятию уже наносились удары, однако Украине удавалось восстанавливать его работоспособность. Будут ли последствия серьезнее на этот раз?

«Двумя ракетами завод из строя не выводится», – традиционно скептичен публицист Максим Калашников.

Бывший участник ополчения на Донбассе Евгений Тинянский считает, что Кремнчугский НПЗ имеет стратегическое значение для Украины.

«Армия без топлива. Цены на топливо на автозаправках вверх, нарушена логистика, транспортный коллапс и многие другие вещи… Хохлы при обстрелах ДНР не церемонились, и одной из их целей стали базы хранения нефтепродуктов, которые они или уничтожали или серьезно повреждали. Параллельно с этим они работали в социальных сетях, вызывая недовольство населения ценами. Били по всем фронтам. Наши справились. Это логично, мы Россия. Даже умудрились цену на 95 бензин снизить с 67 до 59 рублей… А если вывести из строя завод в Кременчуге, то это все, Украина не вывезет, власть начнет сыпаться. И это может спасти кучу жизней хозловоякам, так что наоборот должны быть благодарны», – рисует радостный прогноз Тинянский.

Между тем Олег Царев полагает, что России теперь следует сосредоточить свои усилия на нанесении ударов по предприятиям, обеспечивающим строительство оборонительной линии ВСУ после того, как Киев объявил о переходе в оборону из-за проваленного летнего контрнаступления.

«Для такого грандиозного строительства надо много бетона, а для бетона надо много цемента. Цементные заводы сложные, дорогие в производстве и строительстве и энергозатратные. На Украине их можно пересчитать по пальцам», – указывает Царев.