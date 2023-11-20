Россия запретила въезд одиозной депутатше-перерожденке

Алексей Логофет.  
20.11.2023 23:51
  (Мск) , Кишинев
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Денацификация, Дзен, Дипломатия, Молдова, Общество, Политика, Россия, СМИ


Российская Федерация запретила въезд 11 депутатам парламента от партии «Действие и солидарность».

Среди них одиозная журналистка, ныне депутат парламента Наталья Давидович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская Федерация запретила въезд 11 депутатам парламента от партии «Действие и солидарность». Среди них...

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Наталья Давидович (фамилия по первому браку, девичья фамилия Суйчемезова) – этническая болгарка, уроженка юга Молдовы, долгое время была телеведущей ряда телевизионных программ, затем возглавляла пресс-службу политформирования «Наша партия» под руководством Ренато Усатого. Она выражала умеренные взгляды, неоднократно была на приёмах в российском посольстве, участвовала в мероприятиях Российского центра науки и культуры в Молдове.

В 2021 году Давидович стала советницей президента Майи Санду по межэтническим отношениям, а затем была избрана в парламент по спискам правящей партии «Действие и солидарность». Она была соавторшей многих наиболее одиозных законов, в частности, запрета ношения Георгиевской ленты в Молдове. Свою позицию она объяснила «шоком, когда она узнала о зверствах российских оккупантов в Буче».

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