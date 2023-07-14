Россия запросто тратит ракеты ПВО на украинские дроны – командир ВСУ

Анатолий Лапин .  
14.07.2023 20:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


У России нет никакого дефицита ракет, особенно к комплексам ПВО, она готова их тратить на любые украинские беспилотники.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил командир отделения разведки, 92 ОМБр ВСУ Леонид Маслов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

У России нет никакого дефицита ракет, особенно к комплексам ПВО, она готова их тратить...

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По словам Маслова, ВС РФ легко тратят ракеты на украинские разведывательные беспилотники типа «Лелеки».

«Мы занимаемся так называемыми «малыми электрическими крыльями» – это наши «Лелеки», нужда в которых очень большая, потому что очень насыщенно тут – кстати, больше всего на нашем направлении, система ПВО. Мы их уничтожаем, эти пусковые, но они успевают, не знаю, они их производят – ракеты к ним дорогущие, – в большем количестве, чем нам поступает тех же «Матриксов» или «Лелек». Ракета стоит примерно столько, сколько «Лелека», даже больше, но они стреляют и стреляют, у них нет дефицита этих ракет. А у нас есть нехватка поставок «Лелек», – заявил Маслов.

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