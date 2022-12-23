Россия запускает строительство ледоколов в две смены

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Для строительства атомных ледоколов на Балтийском заводе создается вторая смена, сообщил «Росатом».

Увеличение темпов строительства на 50% стало благодаря инвестициям порядка 6 млрд рублей в оборудование и инфраструктуру. Предприятие создает атомные суда, плавучие электростанции, – «все то, что относится к обустройству Северного морского пути».

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На Балтийском заводе на разных этапах строительства находятся два универсальных атомных ледокола проекта 22220 – «Якутия» и «Чукотка». Планируется, что до конца года завод заключит контракт с «Росатом» на строительство двух дополнительных ледоколов проекта 22220 и судна атомно-технологического обслуживания проекта 22770.

Очевидно, рост темпов строительства связан с планами России по увеличению нагрузки на Северный морской путь в условиях переориентации экономики с Запада на Восток.

В этот маршрут также вкладывается Китай, заинтересованный в расширении рынка сбыта своей продукции, ведь путь через Суэцкий канал контролируется американцами.

«На этом пути стоят проблемы, тут распространяется пиратство. Этот путь, который идёт в обход через Индийский океан, находится под прицелом Индии, флота США. В случае серьёзного обострения с США этот путь будет прерван. Поэтому для Китая Северный морской путь становится жизненно необходимым», – пояснял военный эксперт Константин Сивков.