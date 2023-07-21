Россия запускает свой аналог Starlink. Первые спутники уже заработали

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Россия вывела на орбиту первые отечественные спутники, с помощью которых будет обеспечиваться доступ к высокоскоростному широкополосному интернету. Планируется, что в полном объеме проект заработает к 2027 году.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

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«С космодрома «Восточный» были успешно запущены три отечественных низкоорбитальных спутника связи, которые разработала российская компания «Бюро 1440» (входит в ИКС-холдинг). Сейчас скорость передачи данных на устройство составляет 12 Мбит/сек, а задержка (время, необходимое для передачи данных от сервера до абонента) — 41 миллисекунда. В рамках испытательной миссии не стоит задача обеспечить высокую скорость, но даже при таких показателях уже можно посмотреть, например, фильм в формате HD», – отмечается в сообщении.

Следующим этапом планируется серийное и массовое производство отечественных аппаратов и увеличение скорости передачи данных до более чем 100 Мбит/с.

«Цель проекта — создать коммерческий сервис спутникового широкополосного доступа (ШПД) в интернет, который будет работать на низких орбитах, на высокой скорости и с минимальными задержками. Он начнёт свою работу в 2027 году. С 2025 года планируется запускать на орбиту по 10-12 ракет в год, в одну ракету помещается порядка 15 спутников. Всего к 2035 году будет создано и запущено на орбиту более 900 низкоорбитальных отечественных спутников. Они обеспечат скоростным спутниковым интернетом жителей всей России. В планах — оказывать услуги ШПД с помощью российских космических аппаратов в 75 странах мира», – рассказали в министерстве.

Напомним, что ранее американская компания SpaceX Starlink запустила глобальную спутниковую систему, обеспечившую доступ к высокоскоростной доступ к интернету, где он был слишком дорогим или недоступным.

Стоит отметить, что сразу же после начала российской СВО на Украину поступать терминалы Starlink. Эта система сыграла (и продолжает играть) важную роль для ВСУ, обеспечив связь для подразделений и функционирования систем наведения.

В прошлом году CNN сообщило, что ВСУ используют 20 тысяч терминалов, оплаченных правительствами США, Англии и Польши.

О важности Starlink для украинской армии в в прошлом году рассказывал Валерий Яковенко, основатель украинской компании DroneUA, которая занимается производством беспилотников.

«Использование Starlink вместе с дронами – это возможность вести войну в прямом эфире, показывая ситуацию и реагируя на нее с задержкой в секунду. Когда раньше мы обменивались информацией, она доходила до военного руководства минутами, часами или даже днями, то, когда мы говорим о Starlink, это возможность принимать решения в режиме онлайн», – объяснил Яковенко. Впрочем, уже в феврале президент SpaceX Гвинн Шотвелл заявила о мерах предпринятых компанией для того, чтобы украинские военные не могли пользоваться интернетом Starlink для управления беспилотниками. По ее словам, контракт SpaceX с украинским правительством заключался исключительно для гуманитарных целей, а не для использования доступа к интернету военных целях.