Россия запускает ВПК как основной драйвер экономики

Анатолий Лапин.  
13.05.2024 13:59
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Экономика


Предложенный президентом России Владимиром Путиным на должность министра обороны Андрей Белоусов должен будет превратить российский военно-промышленный комплекс в основной драйвер экономики страны. Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Бортника, Белоусов будет должен повысить эффективность колоссальных средств, выделяемых на военную отрасль России.

Предложенный президентом России Владимиром Путиным на должность министра обороны Андрей Белоусов должен будет превратить...

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«Задача Белоусова – вписать Министерство обороны в общую российскую экономику. Задача Белоусова – сделать Министерство обороны Российской Федерации и подчиненный ему военно-промышленный комплекс драйверами роста российской экономики, снизить уровень коррупции, ослабить военно-генеральское лобби. Задача Белоусова – спланировать развитие вооруженных сил с экономической точки зрения с точки зрения ВПК, спланировать развитие Вооруженных сил России на ближайшие 3-5 лет. Скорее всего, до 2030 года. Пришел менеджер, финансист, экономист, промышленник, задача которого повысить эффективность используемых средств», – сказал эксперт.

«Сейчас Россия тратит на оборону 6,7% ВВП. Заявляют о том, что хотят выйти на советский показатель в 7,4%… Теперь Министерство обороны превратится в такой большой комбинат по переработке огромных государственных денег с целью перезапуска ВПК и с целью перезапуска российской экономики через ВПК. ВПК должно стать драйвером, и Белоусову, Мантурову и другим людям стоит задача превратить военно-промышленный комплекс России в ключевой и главный драйвер экономики», – заявил Бортник.

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