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13.03.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Наука, Россия
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Россия запустила подводный телескоп на Байкале


Крупнейший в северном полушарии нейтринный телескоп Baikal-GVD приступил сегодня к работе на Байкале.

Об этом сообщает официальный сайт Минобрнауки РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы все вместе поймем, как устроена Вселенная, прочитаем историю Вселенной, как зарождались галактики»,— сказал на церемонии запуска телескопа министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков

Телескоп, установленный на дне Байкала, объемом около 1 куб. км, позволит российским ученым регистрировать астрофизические нейтрино и направление их прихода с рекордной точностью.

Он был разработан Институтом ядерных исследований Российской академии наук, Объединенным институтом ядерных исследований (ОИЯИ), Иркутским государственным университетом. Также в проекте участвуют ученые и научные организации из Чехии, Словакии, Польши и ФРГ.

Выбор места размещения телескопа неслучаен. Зарегистрировать нейтрино приборами можно, только если использовать «мишень» (например, чистую воду Байкала): взаимодействуя с ней, нейтрино создает электрически заряженные частицы, которые являются «видимыми» для техники.


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