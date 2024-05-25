Россия запустит в нижний космос бомбардировщики

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Россия уже сейчас может уничтожать вражеские спутники ракетными комплексами С-400 «Триумф» и С-500, но не будет этого делать поскольку такой удар не решит адекватно военные проблемы, зато обломки пораженного спутника могут уничтожить всю спутниковую связь на планете.

Об этом в интервью «Медиаметрикс» заявил военный эксперт Александр Артамонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Существуют некие другие возможности. Сегодня нас идут активные работы по созданию орбитального бомбардировщика. Это космический аппарат, который может выходить из атмосферы в нижний космос и доставлять до нужной цели уже в космосе нужную боеголовку. Проект в своей гражданской части называется «Игла». Идет он более 20 лет. Касается он создания водородной силовой установки. Она уже создана. Остальное – военная тайна», – сказал Артамонов.

Также, по его словам, в России существуют разработки, которые через 10 лет позволят разогнать космическое тело и ударить по нужной точке Земли.