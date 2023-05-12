Россия заставила Киев говорить по-русски – Карасёв

Вадим Москаленко .  
12.05.2023 23:59
  (Мск) , Киев
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Военные преступления, Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


С начала СВО в Киеве неуклонно растёт количество русскоговорящих.

Об этом на канале «Да, это так» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

С начала СВО в Киеве неуклонно растёт количество русскоговорящих. Об этом на канале «Да,...

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«В Киеве очень много русской речи, она возвращается. И Киев опять становится русскоязычным городом. Что делать с этим? Только-только Киев стал украноязычным, и на фоне войны и агрессии России, опять русский язык слышен в Киеве», – сказал Карасёв.

Политолог подчеркнул, что в столицу и другие крупные города бегут русскоговорящие жители прифронтовых территорий. При этом подонок лжёт, что они «бегут от Путина», хотя прекрасно известно, что киевский режим не даёт жителям Юго-Востока спастись от сумасшедшей Украины, перейдя на русскую сторону.

«Кстати, и во Львове сегодня много русской речи. И не все хотят возвращаться оттуда в Киев.

В Киев приезжают те, кто бежит от Путина, это русскоязычные украинцы с Днепра, Запорожья, Харькова. А на их место приезжают, кто жил в ЛДНР, и убегает оттуда, из прифронтовых территорий.

И в Киеве опять меняется лингвистический баланс в пользу русскоговорящих. Много восточных украинцев остались жить в Киеве», – трепался Карасев.

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